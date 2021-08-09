Нашим мужчинам, кажется, никогда не стать подкаблучниками! Максимум — пидкросивочникамы. Потому что на сотню девушек, по статистике, всего лишь одна — на каблуках. И это не точно. Стилист Зоя Панина показала в своем Instagram, которые каблуки будут в тренде осенью 2021. Для тех, кто все же понимает, что каблуки изменяют весь образ: сразу спинка ровнее, грудь — выше, взгляд — ярче. Я не призываю всех эту же секунду запрыгивать на каблуки и бежать покорять вселенную. Для здоровья и удобства нет ничего лучше кроссовок. И мы их уже никому и ни за что не отдадим без боя. Но вы все же сохраните шпаргалку актуальных каблуков в этом сезоне.

С каблуками легко выглядеть стильно (фото: instagram.com/leoniehanne) Вечная классика: стилист показала платья, которые никогда не выходят из трендов Какие каблуки будут в тренде в этом сезоне: реферат Шпилька и кирпичик Конус и фигурный Мотивы 80 — х, юбки-плиссе, прилегающий крой: стилист рассказала, что будет модно осенью 2021 Венский каблук Столбик и kitten heel перевернутый конус Танкетка и платформа Оставьте белую рубашку дома: стилист назвала топ-3 вещи для трендового отпуска Трапеция и ковбойский авангардный

Какие каблуки выбираете? (Фото: https://www.instagram.com/ya_zoya_) Ранее стилист показала топ вещей для августа 2021, получаем броги.