Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси нет диктатуры. У власти будто бы нет таких ресурсов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его слова во время прямой линии Лукашенко. Он заявил, что якобы "никогда никому ничего не диктовал и диктовать не собирается". "Это относится к тем гадостей, которые вы бросаете в мою сторону, типа, диктатура. Для того, чтобы диктовать в мире, я вполне вменяемый человек, нужно иметь соответствующий ресурс. У нас этого ресурса нет", — заявил Лукашенко. Напомним, в ЕС назвали условия для отмены санкций против Беларуси. Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена объявит о новых санкциях в отношении Беларуси, это планируют сделать в годовщину выборов президента в стране.