В Укрзализныце очередной скандал из-за нетрезвого пассажира, ночью цеплялся в купе к девушкам. Пострадавшие обращались к проводнику, потом к начальнику поезда и даже смогли вызвать полицию на ближайшую станцию, но помощи им предоставить так и не смогли. Детали рассказала одна из пострадавших девушек Катя Стельмащук на своей странице в Facebook. Инцидент произошел ночью в поезде "Львов-Мариуполь». Девушка во время посадки пришла в свое купе и обнаружила там еще одну пассажирку. Они обе начали готовиться ко сну, а перед отправлением поезда в купе пришел еще один пассажир — мужчина. Вы голенькая спите? "Здесь в вагон заходит компаха, которую было слышно еще с улицы, и мы понимаем, что один пассажир с ней — наш сосед." О, еще и купе с девочками, ну везет же! »- сказал пассажир, затягивая в купе огромный чемодан ", — написала Стельмащук. Далее пассажир пытался завязать разговор с соседками по купе и ставил им много вопросов. Девушки дали понять, что к беседам и знакомства не расположены, но мужчина не унимался. "Девочки, а вы голенькая спите или переодеваетесь?». «Что?» — спрашиваю с выражением лица полному изумлению, отвращения и искренней жалости к этому персонажу. "Ну я просто спросил, что тут такого", — рассказала пассажирка. Мужчина не унимался, приставал то к одной девушке, то к другой. На все просьбы оставить их в покое — не реагировал. Затем к нему пришел товарищ с другой купе и они включили музыку. На замечание ребята начали отвечать хамством и предложили покупать себе билеты в вагоны "люкс". "Ребята, выключите музыку или возьмите наушники!» — я не выдержала. "Ну так идите в люксы и там спите. Что это я под вашу дудку плясать буду? Хотите отдельный номер — такси вызывайте". Я собираю свои вещи под аккомпанемент учений, как мне надо жить и как я "нервная", и иду к проводницы с требованием выселить этих двух или переселить нас ", — сообщила девушка. Проводница пообещала успокоить пассажира По просьбе пассажирки проводница действительно попыталась утихомирить мужчин, но особого эффекта от этого не было. Тогда девушка пошла к начальнику поезда. Тот пришел в купе и пригрозил озорникам высадкой на ближайшей станции. Угрозы в мужчин не подействовали, и они стали более агрессивны, в ход пошли оскорбления в сторону девушек. Проводница стала настаивать на том, что мужчины успокоились и девушки могут лечь спать. Однако пассажирка потребовала выполнить угрозу высадить дебошира, поскольку они боятся возвращаться в купе. Но на их просьбы не реагировали и объясняли, что человек такой же пассажир с билетом и имеет право ехать. В поезде девушкам помогать просто отказались "На этом проводница идет в свою каюту, а я остаюсь в купе. Сна у меня уже нет, я просто сижу и офигеваю от того, что происходит. И тут заходит этот доблестный герой." Ну что, принцеска, довольна? Чего не спишь? Чем раньше уснешь, тем быстрее выспишься. Что, нервы шалят? Так ты успокоительное пей. Хочешь дам тебе таблетку? Уснешь на раз-два? ", — продолжила рассказ девушка. Она снова попросила помощи у проводницы и потребовала ссадить неадекватного пассажира. В качестве аргументов она назвала правила, человек нарушил — употребление алкоголя, мешает другим пассажирам. Однако проводница снова отказалась и отправила пассажирку в купе. Девушка смогла заснуть, потому, что сосед по купе долго не было. Однако он вернулся и схватил спящую девушку за руку и жутко ее напугал. Полиция девушкам помочь не захотела Вторая пассажирка позвонила своему парню и тот вызвал на станцию Тернополь полицию. Однако и они не стали защищать девушек, забирать пассажира или составлять протокол. Неадекватный сосед по купе наврал полиции, девушки сами виноваты и обзывали его нецензурными словами. А патрульные ответили, что у пассажира есть такой же билет и он имеет право ехать. На вопрос девушки о том, в какой же ситуации они начнут помогать — когда он начнет их бить или насиловать, полицейский ответил, что пассажир же "на *** посылал". Как решили конфликт в поезде После долгих выяснений и скандала, начальник поезда дал девушкам места в другом купе и им ночью пришлось туда самостоятельно тянуть свои чемоданы, а дебошира оставили на первоначальном месте. Напомним, ранее мы писали о том, что Укрзализныцю "разнесли" за ситуацию с "иностранным" поездом на вокзале.