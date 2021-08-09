В саммите Крымской платформы примут участие не менее 34 страны. Еще одна страна Европейского Союза подтвердила свое участие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter. "Еще одна европейская страна только подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы 23 августа. Общее количество участников возросло до 34. Платформа продолжает получать поддержку, и мы продолжаем работать над привлечением новых партнеров", — написал министр. Ранее Кулеба заявлял, что Россия шантажом и угрозами пытается заставить глав государств отказаться от участия в саммите Крымской платформы.