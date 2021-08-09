Компания "Агро газ трейдинг", которая является поставщиком газа по давальческим договором для Одесского припортового завода с лета 2019 года, опубликовала результаты двухлетнего сотрудничества с ОПЗ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании. Так, за указанный период на мощностях ОПЗ произведено почти 2 млн тонн продукции позволило заводу вернуть лидирующие позиции среди предприятий химпрома Украины.

"За указанный временной промежуток АО" Одесский припортовый завод "уверенно вернуло лидирующие позиции среди предприятий химической промышленности Украины и заложило прочную основу для дальнейшего развития. В основу сотрудничества между ООО" Агро газ трейдинг "и АО" Одесский припортовый завод "были положены принципы прозрачности и ориентации на результат, что обусловило устойчивый рост производственных, финансовых и социальных показателей завода.

За период сотрудничества с ООО "Агро газ трейдинг" на мощностях АО "Одесский припортовый завод" было произведено 1620000 тонн карбамида и 175,2 тыс. Тонн аммиака. Более 90% продукции производства АО "Одесский припортовый завод" было отправлено на экспорт. В топ-5 крупнейших потребителей карбамида вошли Индия, Италия, Турция, Мексика и Танзания. В свою очередь крупнейшими импортерами аммиака стали Турция, Греция и Болгария ", — говорится в заявлении АГТ.

За период сотрудничества с "Агро газ трейдинг" ОПЗ выплатил более 68 млн грн ранее накопленных долгов перед "Нафтогазом".

"Предложенная ООО" Агро газ трейдинг "формула погашение ранее накопленных АО" Одесский припортовый завод "долгов перед группой" Нафтогаз "позволила за период двухлетнего сотрудничества выплатить 68100000 грн. Так, давальческий контракт с ООО" Агро газ трейдинг "предусматривает выплаты на пользу АО "Одесский припортовый завод" дополнительных средств за тонну продукции, в том числе $ 1 за тонну аммиака и $ 1,5 за тонну карбамида ", — отмечают в АГТ.

Бесперебойная работа ОПЗ позволила повысить приватизационную стоимость предприятия.

"Успешное сотрудничество ООО" Агро газ трейдинг "позволило нарастить капитализацию АО" Одесский припортовый завод "в рамках его подготовки к приватизационного конкурса. Следствием бесперебойной работы АО" Одесский припортовый завод "в течение последних двух лет стал рост интереса потенциальных инвесторов к приватизации предприятия", — отмечают в АГТ. Напомним, ранее сообщалось о том, что прибыль ОПЗ по итогам первого полугодия 2021 составил 434 млн грн.