Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал сроки завершения строительства "Северного потока-2". Договоренность США и Германии никак не повлияет на темпы работ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова посла в интервью газете "Известия". По его словам, США и ФРГ не заключали соглашение по газопроводу, были только заявления. "Исходим из того, что немецко-американская договоренность не повлияет на темпы и сроки завершения ПП-2. Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считанные недели", — сказал Нечаев. Напомним, Украина работает над тем, чтобы "Северный поток-2" не был сертифицирован. Также сообщалось, что Польша намерена заблокировать сертификацию "Северного потока-2". Напомним, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина не сможет предотвратить завершению строительства российского газопровода "Северный поток-2".