В Днепре в большом аквапарке города Happy Day утонула 9-летний ребенок. Трагедия произошла 8 августа. И хотя посетители пытались самостоятельно оказать помощь мальчику, а на место прибыли две кареты скорой помощи, однако спасти ребенка, к сожалению, не удалось. Все детали ЧП в аквапарке на Набережной Победы рассказали журналисты местного издания "Наш город". Детали трагедии в аквапарке Днепра Известно, что в воскресенье, 8 августа, мальчик вместе с мамой приехал в аквапарк с Новомосковского района. Ближе к вечеру, мальчик решил пойти к большому бассейну. А его мать отлучилась и пошла в другую сторону заведения.

Аквапарк в Днепре (фото: instagram.com/dnepr_aquapark) По словам работника аквапарка, примерно в 18:00 персонал заметил, что ребенку в бассейне стало плохо, мальчика вытащили и вызвали медицинский персонал. "Очевидцы вызвали на место скорую помощь, однако все реанимационные мероприятия медиков не дали результата. К сожалению, ребенка спасти не удалось", — пишет издание. Сейчас правоохранителям предстоит разобраться во всех деталях ЧП. А пока на сайте аквапарка сообщается, что на следующий день трагедии, 9 августа, он не работает. Причина — "санитарный день".

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