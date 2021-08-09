В Раде находится проект изменений в закон о физической культуре и спорте. В Украине планируют создать Федерацию ветеранского спорта. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в интервью РБК-Украина. В министерстве хотят заняться развитием ветеранского спорта, украинскую сборную пригласили в сентябре на Игры воинов в США. "Но пока нет четкого правового регулирования ветеранского спорта. В Раде находится проект изменений в закон о физической культуре и спорте, должна быть отдельная Федерация ветеранского спорта, календарь соревнований, план сборов и т.д.", — заявила министр. По ее словам, это развитие спорта в общинах, чтобы подтягивать ветеранов в этот вид социальной активности. "Чтобы это не 40 человек были привлечены, которым обеспечиваются условия и подготовка, а широкие круги ветеранов и членов их семей могли присоединиться", — сказала Лапутина. Напомним, в Украине появится ветеранский фонд.