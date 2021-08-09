Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина рассказала, что министерство работает над созданием Украинской ветеранского фонда. Постановление о ее создании уже принято правительством. Об этом министр рассказала в интервью РБК-Украина. По ее словам, это будет государственное учреждение, которое будет финансироваться как из бюджета, так и за счет госгарантий привлекать международную техническую помощь и донорскую помощь как из Украины, так и из-за рубежа. Этот фонд будет под различные программы: развития бизнес-стартапов для ветеранов, развития инициатив гражданского общества. Также это будет касаться реабилитации и других направлений. "Принято постановление, планом действий правительства предусмотрено создание фонда уже в следующем году", — сообщила министр. Одно из важных направлений — развитие ветеранского бизнеса. "Когда мы увидели, что производят наши ветераны на недавнем ветеранском форуме, мы разработали бренд" Создан защитниками ". Инициатива такова: пообщаться с ведущими операторами торговых розничных сетей, чтобы они у себя выставляли отдельно крафтовой ветеранскую продукцию, как выставляют отдельно органическую пищу, например ", — сообщила Лапутина.