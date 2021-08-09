В Житомире мужчина лопатой разнес окна соседям на первом этаже за то, что они высадили цветы на клумбе и запретили ему там парковаться. Неадекватное поведение мужчины сняли на видео. Что стало причиной мародерства и скандала, рассказали в сообществе на Facebook. Инцидент произошел рано утром 9 августа на Польском бульваре в Житомире. Агрессивный человек начал бить лопатой окна соседям на первом этаже около пяти часов утра. Испуганные люди начали кричать и звать на помощь, а гармидерника пытались остановить и объяснить, что в квартирах находятся дети. На кадрах видео видно, что человек лопатой бьет окна, ругается с женщинами, а затем садится в свой микроавтобус, громко включает музыку, сигналит и уезжает. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, но за руль ему это сесть не помешало. Номерные знаки автомобиля испуганные соседи успели записать и заявили на дебошира в полицию.

В Житомире мужчина избил окна соседям лопатой Что стало причиной конфликта Оказалось, что сосед пришел в ярость из-за того, что соседки под своими окнами разбили клумбу и высадили там цветы. А раньше сосед на этом месте парковал свой служебный автомобиль. Стоит отметить, что машину он ставил не под своими окнами, а под окнами своих соседей, запрещенном месте для парковки. Полиция возбудила уголовное дело По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) УК. Личность мужчины уже установлена благодаря видео очевидцев. На данный момент идут следственные действия. Как отметили в комментариях местные жители, кроме наказания на свои неправомерные действия, неадекватный человек должен будет еще и возместить убытки за поврежденные окна. Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве пенсионерка вооружилась пилой для борьбы с ночными хулиганами. А также рассказывали о том, что в Киеве мужчине не понравилось обслуживание в кафе и он его поджег.