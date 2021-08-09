Во Львовской области зафиксировали семь случаев заражения "Дельта" штаммом коронавируса. Двое из инфицированных вернулись в Украину из России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главного санитарного врача области Натальи Иванченко-Тимка в Facebook. По ее словам, среди семи зараженных штаммом "Дельта" двое — вернулись из России, двое — из Великобритании и один человек приехала из Соединенных Штатов. При этом еще двое зараженных не выезжали за границу и заразились в пределах Львовской области. Напомнив, "Дельта" штамм коронавируса зафиксировали в Полтавской области.