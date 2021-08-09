Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что вопрос о вступлении Украины в НАТО в принципе решен. Впрочем, Украина еще имеет много работы по внедрению реформ, которых требует членство в Альянсе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News Украина. "Ясно, что государства НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к НАТО. Можно сказать, что вопрос о том, может ли Украина присоединиться, уже решено в принципе", — сказала она. По ее словам, разговоры о членстве с украинской стороной происходят регулярно, а сдвигов нет. "Моя задача как посла контактного посольства НАТО заключается в том, чтобы распространять знание о НАТО и развеивать дезинформацию, а также в том, чтобы вести диалог с Украиной, поддерживать и помогать ей на пути к членству", — отметила Симмонс. По словам посла, о присоединении Украины в НАТО "все отлично, и прогресс очевиден. Но относительно институциональных реформ, которых требует членство, то остается много работы в некоторых сферах больше, чем у других". "Одна из них — институциональная реформа в сфере обороны. Я последовательно и везде подчеркиваю: воевать на фронте очень важно, но так же важно иметь надежную систему поддержки в тылу. И здесь должен быть какой-то прогресс", — подчеркнула Симмонс. Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить четкий перечень реформ, необходимых для интеграции. Добавим, что глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сделал заявление относительно вступления Украины в НАТО. Он сказал, что это произойдет раньше, чем вступление в ЕС.