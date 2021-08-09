В воскресенье, 8 августа мужчина на территории комбината в городе Кривой Рог подорвал гранаты. По факту взрыва полиция открыла два уголовных производства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области. Так, по информации правоохранителей, было возбуждено два уголовных дела по: ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение. Сейчас продолжается досудебное расследование. Фото: изъятые предметы результате обысков в квартире подозреваемого (dp.npu.gov.ua)

Напомним, 8 августа вечером возле одного из домов по ул. Кармелюка в руках у местного жителя взорвалась граната. В результате подрыва гранаты мужчине оторвало ногу. Его доставили в местную больницу. Прохожие граждане не пострадали. Также в сети появилось видео инцидента. На нем видно как правоохранители подходят к мужу, однако после того, как из рук мужчины выпала граната полицейские отбежали от него и произошел взрыв.