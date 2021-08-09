Межправительственная группа экспертов по вопросам изменений климата сообщила, что Земля нагревается быстрее, чем считалось ранее. Возможностей избежать катастрофических последствий изменений климата уменьшается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет. Сейчас средняя температура в мире поднялась на 1,1 градуса по Цельсию. Согласно Парижской климатической соглашением 2015 года, политики договорились не допустить повышения температуры более чем на 1,5 градуса. Это теоретически допустимая норма. Эксперты говорят, что за любым сценарием планета в среднем нагреется на 1,5 градуса к 2040 году. Если же выбросы углерода НЕ сократятся в течение ближайших лет, порог в 1,5 градуса перейдут раньше. Долгосрочные последствия потепления неизбежны: в частности будет происходить повышение уровня моря, продолжают таять ледники. Если выбросы резко сократятся, глобальная температура поднимется выше 1,5 градуса к 2050 году. Такой уровень температуры приведет к тепловых волн, интенсивных штормов, засух, наводнений, пожаров, уже фиксируют в Западной Европе и США. В отчете отмечают, что ранее сильные осадки выпадали раз в 10 лет, но теперь их частота увеличилась на 30%, а засуха случается на 70% чаще. Ученые говорят, что увеличение температуры более чем 1,5 градуса изменит планету до неузнаваемости: возможные обвалы ледников и масштабные пожары.