Украинский реперка Alyona Alyona приняла участие в дрифт гоночных авто при съемке рекламы сегодня рано утром на Софийской площади. Как выяснилось, организовали такие экстремальные «покатушки» без согласия столичной власти, и к тому же на мостовой остались следы от автомобильных протекторов. Также не было согласия экстремальный перформанс и от правоохранителей, заявили в пресс-службе МВД Украины. В полиции рассказали, что по настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, и "устанавливаются все участники инцидента, чтобы привлечь их к ответственности". Отмечается, что организаторам теперь грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет. Обратилась по факту скандальной съемки рекламы в полицейских киевская власть. Так, в пресс-службе КГГА опубликовали отказ (от 5 августа) по запросу RedBull о проведении съемок дрифту на Софийской площади для рекламы. В документе, кстати, указывалась дата запланированного мероприятия 11 августа. И все же гоночные авто сегодня, 10-го, "нарезали" круги вокруг памятника Богдану Хмельницкому и тут же рядом.

Фото: kyivcity.gov.ua "Специальных ограждений не было установлено. В опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо. Также значительно загрязнено следами автомобильных колес покрытия на исторический площади", — возмущаются в КГГА. За рулем гоночных авто были чемпион мира по дрифту Конор Шанахан (Ирландия) и профессиональный дрифтер RedBull Александру Гринчук (Украина). Они опубликовали видео и фото покатушек в историческом центре Киева в своих stories в Instagram.

Видео: в центре Киева на Софийской площади устроили незаконный дрифт для съемки рекламы Также на мероприятии засветилась и артистка Alyona Alyona. Реперка прокатилась в одном из авто на пассажирском сиденье, после чего поделилась восторженными впечатлениями от поездки.

Видео: Alyona Alyona прокатилась в авто во время скандального дрифту на Софийской площади в Киеве В сети сообщают, что после "шума" и критической реакции киевской власти на незаконный дрифт на Софийской площади, организаторы мероприятия с 11 утра начали чистить и отмывать испачканную, и местами разбитую мостовую. Впрочем, на восстановление может потребоваться несколько дней.

В Киеве на Софийской площади испачкали мостовую из-за скандального дрифт для рекламы (фото: kyivcity.gov.ua) Напомним, ранее Alyona Alyona поделилась своими планами на Евровидение 2022. Также перед этим Alyona Alyona рассекретила имя своего бойфренда и его профессию.