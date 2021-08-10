Боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 9 августа.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в Facebook.

В районе населенного пункта Пивденное противник обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Широкино враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также в районе Попасной российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. А в направлении Новолуганского оккупанты стреляли из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Новотошковского враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Новомихайловки оккупанты обстреливали украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой проживание на неподконтрольной территории Донбасса людей, которые при этом не любят Украину. Он рекомендовал им переезжать непосредственно в Россию.

Зеленский также заявлял, что оккупированные Российской Федерацией Крым, Донецкая и Луганская области скоро вернутся в состав Украины, добавив, страна-агрессор никогда не будет любить эти земли так, как украинцы.