В Италии через несколько дней после внедрения COVID-пропусков началась волна продаж поддельных документов. Итальянцам предлагают приобрести поддельную "зеленую пропуск" за 150-500 евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. Как рассказали правоохранители, была разоблачена одна сеть, продающая ложные справки о вакцинации и результаты тестов на COVID-19. Полиция задержала четырех подозреваемых, в частности, двух несовершеннолетних. "Тысячи пользователей зарегистрировались на платформах, где продавали поддельные" зеленые пропуска "с абсолютной гарантией анонимности. Для оплаты использовали криптовалюта или ваучеры для онлайн-магазинов", — рассказали в полиции. "Зеленая пропуск" — это документ, удостоверяющий наличие по крайней мере одной дозы вакцины или то, что человек уже переболел COVID-19, сделала тест на вирус. Пропуска используют для посещения заведений, а в будущем их действие распространится на общественный транспорт.