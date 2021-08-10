В Кировской исправительной колонии №33, которая расположена на временно оккупированной территории Донецкой области, боевики убили троих граждан Украины.

Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

По ее словам, все погибшие были осужденными еще до начала военной агрессии на востоке.

«Один с убитых обращался ко мне с просьбой перевести его для отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию», — пишет Денисова.

Она также добавила, что процесс перевода лиц с неподконтрольных правительству Украины территорий заблокирован оккупационными властями»

«Передача осужденных с временно оккупированной территории Донецкой области не осуществляется с начала 2019 года, что сделало их заложниками ситуации. Сейчас перевода с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей ждут 450 граждан Украины, среди них 70 — пожизненных».

О том, что речь идет о 3 погибших в эфире канала «Дом» сообщила представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова.

Как сообщалось ранее, весной в списке Украины на обмен пленных с ОРДЛО находились 285 украинцев — они находятся на оккупированной территории Донбасса.