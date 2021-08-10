Цены на квартиры в Киеве в частности и в Украине в целом в ближайшее время только расти. А пик подорожания может прийтись на осень 2021 года.

Об этом рассказали аналитики ресурса «OLX Недвижимость».Что будет с ценами на квартиры

Эксперты говорят, что хотя во время весеннего локдауна в 2020 году цены упали в среднем лишь на 1,3%, но затем подорожание только ускорилось.

Всего за последние полтора года (с января 2020 по июль 2021 года) в 5 крупнейших городах Украины цена на 1-2-3-комнатные квартиры во вторичном фонде выросли почти на 15%.

Если детализировать рынок однокомнатных квартир, то в Одессе за этот период цены не выросли, во Львове — поднялись на 7% (с 30 до 32 тысяч долларов), в Киеве — на 16,4% (с 35 до 41 тысяч долларов), в Харькове — на 26% (с 19 до 24 тысяч долларов), а в Днепре — на 26% (с 23 до 29 000 долларов).

При этом Днепр сейчас является общим лидером по динамике цен: двухкомнатные подорожали на 31% (с 29 тыс. до 38 000 долларов), а трехкомнатные — на 33% (с 36 до 48 000 долларов).Лидером по стоимости квадратных метров остается Киев. В столице однокомнатная квартира в среднем будет стоить 41 тысяч долларов (16,4%), двухкомнатные — 58 000 долларов (16%), трехкомнатные — 82 тысяч долларов (20,5%).

Стоит отметить, что в прошлом году вторичная недвижимость дорожала не так активно, как жилье в новостройках.

«Традиционно осенью после спокойного лета в Украине оживляется экономическая деятельность, в том числе и в сегменте недвижимости. Увеличивается спрос на жилье, поэтому, учитывая тенденции предыдущих сезонов, можно ожидать, что цены на квадратные метры вновь вырастут. Только в течение двух летних месяцев цены по Украине увеличились на 2,8%. Примерно такого же роста можно ожидать и в сентябре-ноябре «, — прогнозируют эксперты.

