Ирина Фарион раскритиковала олимпийскую чемпионку Ярославу Магучих за то, что она сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене. Более того бывший нардеп назвала украинскую спортсменку «биомусором».

Об этом она заявила в эфире одного из украинских телеканалов.

Фарион отметила, что спорт, также же, как и религия, является политической категорией. И своим поступком Ярослава Магучих на весь мир заявила, что мы с россиянами один народ. По ее словам, спортсменка подтвердила тезис Путина.

«Если бы я руководила Олимпийским комитетом, или как это у нас называется в стране, я бы вернула награду этого биологического мусора назад», — заявила Фарион.

Она также публично обратилась к украинской спортсменке.

«Если бы у тебя был ребенок и его убили, ты бы обнималась с убийцей?», — спросила бывший нардеп.

На Олимпийских играх 2020 в Токио Ярослава Магучих завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту. После этого она подошла к россиянке Марии Ласицкене и поздравила ее с «золотом». Девушки также сделали совместное фото.

Это вызвало волну возмущения. Украинку также раскритиковали за это, поскольку она является младшим лейтенантом ВСУ. В Минобороны попросили прекратить травлю 19-летней спортсменки и дождаться ее комментария.

Ранее писательница Лариса Ницой набросилась на украинских спортсменов за то, что они на Олимпиаде говорили на русском языке.