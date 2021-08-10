Сезон отпусков в самом разгаре, а некоторые еще не определились, где проведут лето-2021. Альтернативой пляжному отдыху является отпуск в горах. В Украине есть Карпаты, а значит уже завтра можно собрать необходимые вещи и отправиться в лоно природы.“Народная правда”.расскажет куда отправиться в Карпаты в 2021 году, где лучший сервис за относительно небольшие деньги, как сэкономить на отпуске в Украине.

Буковель

Первый горный курорт, который вспоминают туристы, если собираются на отдых в Карпаты. Здесь действительно можно одинаково хорошо отдыхать и зимой, и летом. Для любителей пляжного отдыха — самое большое в Украине искусственное “Озеро молодости” с чистейшей водой. А рядом — центр отдыха и SPA «VODA club» с большим бассейном и несколькими зонами для отдыха. Чем заняться. Предлагают занятия дайвингом, вейкбордингом, рафтингом, покататься на велосипедах, гидроциклах и квадроциклах, водных лыжах, катамаранах, канатной тарзанке, качелях-препятствиях на шестиметровой высоте. Гости могут посетить развлекательный центр “Бука”, веревочный alpine-park. В “Буковеле” самый длинный троллей в Европе с тремя трассами длиной более километра.Что посмотреть. Тем, кто не сидит на месте и хочет узнать больше о достопримечательностях Карпат, предложат массу интересных экскурсий, например, по замкам Ужгорода, к водопадам Пробий, Шешорский Гук.

Где остановиться. Отели Буковеля находятся в с. Поляницы. Чтобы сэкономить, можно остановиться в частных мини-отелях.Цены. Стоимость проживания в июле в отеле 3* “Шелтер” — 6500 грн. за двоих на 7 дней без завтраков и 8700 грн с завтраками. В «Bukovel Residence Chalet» можно отдохнуть кампанией и снять домик, минимальная стоимость которого за неделю около 38000 грн. В частных мини-отелях проживание обойдется в 350-400 грн. с человека в сутки.

Яремче

Село Яремче Ивано-Франковской области расположилось в долине горной речки Прут, в 55 км от областного центра. Отдых можно проводить в пеших прогулках либо активно, катаясь на квадроциклах, велосипедах, лошадях, занимаясь рафтингом.Чем заняться. Подняться на гору Черногорицу и к пещерам Довбуша (главарь опришков) по 4-х километровому пути. Обязательно надо посетить городской рынок и приобрести: сувенирную продукцию и вышиванки, посуду, сборы лекарственных трав, сушеные грибы и ягоды, горный мед.Что посмотреть. Особого внимания стоят уникальные церковные храмы, построенные без единого гвоздя, это церковь св. Иоанна Милостивого с колокольней (1663 г.), Михайловская и Ильинская церковь. Среди достопримечательностей — водопады «Пробой», “Жонка” и «Девичьи слёзы». Туристам предлагают экскурсии к водопадам “Гук”, “Джуринский” и “Труфанецкий”, а также к источнику минеральных вод в с. Квасы.

Где остановиться. В Яремче масса отелей, мини-отелей, гостевых домов, есть санатории и даже хостелы. Цены. Минимальная стоимость проживания — 300 грн. с человека в сутки, в хостеле — около 200 грн. В элитных комплексах, например, Romantik SPA Hotel или Premium Club стоимость двухместного номера — около 3000 грн. за сутки и 1590 грн. соответственно.

Микуличин и Ворохта

Микуличин — самое длинное село в Украине (44 км), находится недалеко от Яремче, это низкогорный эко-курорт, в долине речки Прут. Микуличин — часть Карпатского национального парка. Интересно, что здесь находится нефтяное месторождение.Ворохта — находится рядом с Микуличином и Яремче. Это центр подготовки украинских спортсменов по зимним видам спорта. Чем заняться. Попробовать подняться на горы Явирнык-Горган, Маковицу, Рокиту Велыку, полюбоваться водопадом Капливец. Одно из развлечений — рыбалка, в местных водоемах водится форель.Для тех, кто планирует подняться на Говерлу, стоит начать восхождение с Ворохты. Также можно подняться на гору Поп-Иван, где располагается обсерватория или искупаться в озере Несамовитое.

Что посмотреть. Церковь Святой Троицы (1868) в Микуличине. Здесь же работает пивоварня, где варят 4 сорта хлебного. В Ворохте особого внимания стоят 4 виадука, построенных во времена Австро-Венгерской империи в 1895 году. Это виадуки: возле базы Авангард (130 м.), через Прут (200 м.), через ручей Параджин (185 м.), возле с. Вороненка (170 м.). Все мосты являются исключительно памятниками архитектуры и не функционируют. В Ворохте есть старинная церковь Рождества Богородицы (1615).Где остановиться. В отелях и мини-гостиницах.Цены. Стоимость проживания в мини-отеле — от 250 грн. с человека в сутки, снять небольшой коттедж можно за 3500 грн.

Славское и Сходница

Славское — круглогодичный курорт на Львовщине, зимой работают 6 лыжных трасс, самая известная из них “Тростян”. Летом сюда приезжают подышать чистым горным воздухом. Славское расположилось в долине речки Опир.Сходница — бальнеологический курорт минеральных вод, известный своими источниками, которых около четырех десятков. Именно здесь с 1976 года добывают легендарную “Нафтусю”, а также минеральную воду, похожую по составу с “Боржоми”.

Чем заняться. Подняться на г. Высокий Верх общей протяженностью 15 км. По дороге заглянуть в пещеру «Писана криниця», на водопад Каменка. Предлагают заняться водным туризмом и рафтингом по р. Опир.Что посмотреть. Среди достопримечательностей: национальный парк «Сколевские Бескиды», заповедник «Тустань», Андроповский источник, ландшафтный парк «Стужица», каменная церковь Св. Николая 17 ст. в с. Новый Кропивник. Где остановиться. В комфортабельных гостиничных комплексах, мини-отелях. Цены. Снять жилье можно за 300 грн. с человека, а вот проживание в отеле с питанием обойдется в 1800 грн. В Сходнице проживание дешевле — от 1500 грн. с питанием.

Драгобрат и Рахов

Драгобрат находится у подножия горы Стог, в 18 км от с. Ясиня, Раховского района и недалеко от Буковеля. Это самый высокогорный курорт Украины, который даже летом готов принять туристов.Рахов располагается в долине Тисы, это самый высокогорный город Украины.

Чем заняться. Посетить Карпатский биосферный заповедник, Свидовецкий массив, Драгобратский водопад, озера Ворожеска, Ивор, Догяска, Апшинец, подняться на подъемнике из Драгобрата на гору Стог. Съездить в с. Деловое — географический центр Европы.Что посмотреть. В Рахове особого внимания стоит костел Св. Иоанна Непомуки, собор Сошествия Святого Духа, музеи истории и экологии гор и гуцульской резьбы.Где остановиться. В гостиничных комплексах, мини-отелях.Цены. В гостиничных комплексах в центре курорта Драгобрат стоимость номера составит около 800 грн. в сутки, а в мини-отелях можно обойтись 250 грн.

Синевир

Синевир или Морской глаз — самое большое озеро в Карпатах, находится на Закарпатье, в Межгорском районе, в горном массиве Внутренние Горганы. Синевир-высокогорное озеро — 989 м. над уровнем моря, занимает почти 5 гектаров, а глубина достигает 24 м.

Чем заняться. Пляжный отдых не получится, поскольку озеро очень холодное, температура воды не прогревается выше 13 градусов. К тому же купаться в озере запрещено законом. Зато можно покататься по Синевиру на плотах, совершать конные и пешие прогулки возле него, порыбачить в форельном хозяйстве. Предлагают и групповые экскурсии на автомобиле ЗИЛ по горным массивам.Что посмотреть. Озеро находится в природном парке “Синевир”, где есть несколько достопримечательностей. Так, на Черной реке находится единственный в Европе Музей леса и сплава.Где остановиться. На территории озера и в с. Синевирская поляна разместилось несколько турбаз.Цены. Проживание от 150 грн. с человека за сутки. В округе несколько колиб и даже рестораны.

Изки и Пилипец

Изки — молодой горнолыжный эко-курорт на Закарпатье, но летом здесь отдыхать ничем не хуже. Пилипец — также известный горнолыжный курорт с 7-ю подъемниками.Чем заняться. В Изках проводят мастер-классы по гончарству, изготовлению соломенных игрушек, мыловарению, украшений из глины. Также приглашают на сыроварню, где также можно попробовать самому сделать сыр. Работает в Изках и велнесс-центр.

Что посмотреть. В Изках находится старинная церковь Св. Николая Чудотворца с колокольней. В Пилипце есть церковь Рождества Богородицы (1762), а в 6 км. от села — известный водопад Шипот.Где остановиться. В Изках на территории эко-курорта есть отель и коттеджный городок. В Пилипце несколько отельных комплексов (у «Гранд Отель Пилипец» даже есть статус 4*), а также усадьбы, коттеджи Цены. Двухместный номер в отеле “Изки” стоит 750 грн. в сутки, можно снять коттедж за 1900 грн. Проживание на территории небольших комплексов в Пилипце стоит от 350 грн. с человека, а в “Гранд Отель Пилипец” стоимость номера — 850 грн.