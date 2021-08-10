СБУ разоблачила псевдоспецслужбу так называемой "ЛНР" на территории, подконтрольной Украины. Боевики планировали взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд терактов в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ. Так, силовики задержали злоумышленника, который занимался вербовкой украинский в прифронтовой территории. Им оказался 27-летний житель Северодонецка, который вступил в ряды так называемой "спецслужбы ЛНР" в 2018 году, он получил паспорт псевдореспубликы, а за год паспорт гражданина РФ. Известно, что по заданию кураторов из России злоумышленник сформировал агентурную сеть, преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ. Так, вербовка мужчина совершал используя шантаж и психологическое давление, а также угрожая физической расправой над родными и незаконным лишением имущества, находящегося на временно оккупированной территории. Отмечено, что 29 июля злоумышленник организовал минировании служебного автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области, но силовикам удалось сорвать его план, а завербованных агентов — выявить. Сейчас продолжаются мероприятия по выявлению и установлению других возможных агентов "псевдоспецслужбы". Напомним, недавно в Луганской области под автомобилем сотрудника Службы безопасности Украины обнаружили взрывчатку.