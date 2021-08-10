В Харькове открыли три новых пункта массовой вакцинации от коронавируса. В общем прививки можно получить в 10 пунктах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Helsi.me. "В Харькове прибавилось еще 3 пункта массовой вакцинации — в общем уже открыто онлайн-запись до 10 пунктов", — говорится в сообщении. Указано, что новые пункты вакцинации размещены по следующим адресам: ул. 12 апреля, 8; ул. Богдана Хмельницкого, 10-А; ул. Доватора Генерала, 7. Кроме этого, ранее открытые пункты тоже функционируют в обычном режиме по адресам: ул. Сумская, 56; ул. Полтавский шлях, 56; ул. Шатилова дача, 4; ул. Тринклера, 6; ул. Кооперативная, 28-А; ул. Павлова Академика, 44Б; ул. Пушкинская, 2. Указано, что для харьковчан уже доступны вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech и Moderna. В сервисе добавляют, что данные о записи, дату, время и номер бригады можно посмотреть после записи в приложении Helsi.