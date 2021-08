Астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Шейн Кимбро обнародовал кадры полярного сияния, которое можно увидеть из иллюминатора Международной космической станции. Также в кадре хорошо видно и созвездия Ориона. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт космонавта. "Волшебные наблюдения северного сияния в эти выходные с МКС. Белые точки в нижней половине рисунка — это звезды — их миллионы!", — отметил Кимбро.

Magical aurora sightings this weekend from @Space_Station. The white dots on the bottom half of the pic are stars — millions of them! Can you pick out the Orion constellation in the 1st photo? #iss #orion #artemis #aurora #nasa pic.twitter.com/HWUCNkJLmE — Shane Kimbrough (@astro_kimbrough) August 9, 2021 Стоит добавить, что в нижней части кадра можно увидеть и созвездия Ориона, которое названо в честь греческого мифического охотника. Несмотря на яркость его звезд, в Украине оно лучше наблюдается в конце осени и в начале зимы.

Фото: астронавт NASA сфотографировал полярное сияние из иллюминатора МКС (twitter.com/astro_kimbrough)