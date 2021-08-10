В Украине распространяется штамм коронавируса Дельта, в связи с этим министерство здравоохранения будет предлагать Кабинету Министров продлить карантин еще на два месяца.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Укринформ.

Он напомнил, что сейчас в Украине продолжает действовать адаптивный карантин. Он действует до конца лета:

«Предварительно мы проговорили с учетом той эпидситуации, которую видим сегодня в европейском регионе. В Украине также надо будет продлить как минимум на два месяца, мы в ближайшее время будем инициировать перед Кабинетом Министров».

По его словам, в случае, если на территории страны сохранится зеленый уровень эпидемической опасности, образовательный процесс начнется без каких-либо карантинных ограничений, однако с соблюдением всех карантинных норм для общественных заведений.

Если же регион перейдет на другой уровень эпидемической опасности, образовательный процесс будет продолжаться, только в тех школах, где вакцинированы 80% педагогов. При этом сейчас уровень вакцинации педагогов превышает 50%.

Как сообщалось ранее, в Украине будут награждать семейных врачей для активного привлечения пациентов к процессу вакцинации от COVID-19.

Известные инфекционисты выступили против массовой вакцинации людей, которые уже переболели COVID-19.