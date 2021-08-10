Коммунальные тарифы за год поднялись на 35,5%. При этом тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,6% только за июль 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Начисления за услуги ЖКХ в июне 2021 года составили 10,4 млрд грн — на 35% больше, чем в июне прошлого года (7,7 млрд грн). Одновременно с этим задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг сократилась. На конец июня 2021 года она составила 66,4 млрд грн. Это на 2,5 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (68,9 млрд грн).

Как изменились тарифы:

содержание и ремонт жилья – плюс 1,4% за июль, плюс 6,7% за год;

водоснабжение – не изменились за июль, плюс 11% за год;

водоотведение – не изменились за июль, плюс 17,5% за год;

содержание придомовых территорий – плюс 0,1% за июль, плюс 3% за год;

газ – плюс 3,3% за июль, плюс 164,5% за год;

отопление и горячая вода – не изменились за июль, плюс 13,9% за год.

Как сообщалось ранее, «Нафтогаз» добавил новый тарифный план для населения на отопительный сезон — с 9 августа для бытовых клиентов действует план «Комфортный сезон». Особенностями этого тарифа является необходимость платить за газ равномерными частями ежемесячно.

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 9 августа 2021 по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подорожал еще на 8 копеек.