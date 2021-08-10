Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева предложила правительству объявить в стране чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью. Там за последние три дня задержали 214 нелегалов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi. По ее словам, введение ЧП необходимо, чтобы защитить латвийские и внешние границы Европейского союза от "оружия нелегальной миграции". Указано, что при таком решении чрезвычайная ситуация будет введена в части Аугшдаугавського и Краславский краев, что позволит задерживать нелегальных мигрантов и возвращать их на границу, которую они пересекли. Отмечено, что на такой шаг раньше ушла литовские власти, поэтому нелегальные мигранты в последние дни все чаще пытаются пересечь латвийский и польский границы. Так, в течение последних трех дней за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержаны 214 человек. Напомним, недавно на границе Латвии и Беларуси пограничники задержали три группы нелегалов. Добавим, что премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии сделали совместное заявление, в котором призывают ввести дополнительные санкции против Беларуси за организацию нелегальной миграции в Евросоюз.