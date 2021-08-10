Во вторник, 10 августа, правительство Латвии объявило режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Он будет действовать с 11 августа до 10 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi. Чрезвычайное положение будет действовать в Лудзенском, Краславский и Аугшдаугавському районах, а также в Даугавпилсе. В начале заседания Латвийское правительство в течение более чем трех часов обсуждали текущую ситуацию на границе. Доклад был заслушан в закрытой части заседания. Государственная пограничная охрана уполномочена использовать имеющиеся в их распоряжении процедуры и средства для содержания лиц от пересечения границы, а службы уполномоченные приказывать незаконным нарушителям границы вернуться в страну, из которой был пересечен рубеж. Пограничники также имеют право применять физическую силу и специальные средства. Лица, ищущие убежища, выезжающих в Латвии наземным транспортом, будут иметь право ходатайствовать о предоставлении статуса беженца или дополнительной статуса в пунктах пересечения границы с Беларусью — "Патерниекы" и "Силена". Государственной пограничной службе было поручено увеличить доступность ресурсов для приема ходатайств о предоставлении статуса беженца или дополнительной статуса, чтобы обеспечить возможность заинтересованным лицам подавать ходатайство о предоставлении убежища. Во время чрезвычайной ситуации в подразделениях Государственной пограничной охраны и других учреждениях, расположенных в пострадавшем районе, не принимаются заявления на получение статуса беженца или вспомогательной лица. Напомним, недавно на границе Латвии и Беларуси пограничники задержали три группы нелегалов. Добавим, что премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии сделали совместное заявление, в котором призывают ввести дополнительные санкции против Беларуси за организацию нелегальной миграции в Евросоюз.