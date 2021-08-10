Курс доллара на межбанке в продаже 9 августа 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 26,76 гривен за доллар, курс в покупке до 26,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 31,47 гривен за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,7400 — 26,7600 грн / доллар, евро 31,4515 — 31,4751 грн / евро, российский рубль 0,3640-0,3644 грн / рубль. Напомним, 6 августа торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,8050 — 26,8250 грн / доллар, евро 31,5575 — 31,5810 грн / евро, российский рубль 0,3653-0,3657 грн / рубль. курс НБУ Курс доллара упал до минимума с июля прошлого года. Официальный курс гривны к доллару на 10 августа установлен на таком уровне: 26,8011 гривен за 1 доллар (-0,0335 грн). При этом курс доллара на 9 августа составил: 26,8346 гривен за 1 доллар.