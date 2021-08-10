Курс доллара на межбанке в продаже 10 августа 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 26,80 гривен за доллар, курс в покупке до 26,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 31,40 гривен за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,7850 — 26,8050 грн / доллар, евро 31,3813 — 31,4047 грн / евро, российский рубль 0,3621-0,3625 грн / рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 9 августа 2021 закрылись в диапазоне: 26,7400 — 26,7600 грн / доллар, евро 31,4515 — 31,4751 грн / евро, российский рубль 0,3640 — 0,3644 грн / рубль . курс НБУ Курс доллара обновил годовой минимум. Официальный курс гривны к доллару на 11 августа установлен на таком уровне: 26,7557 гривен за 1 доллар (-0,0454 грн). При этом курс доллара на 10 августа составляет 26,8011 гривен за 1 доллар.