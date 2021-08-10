В Министерстве здравоохранения опубликовали результаты исследований индонезийских медиков. Согласно которому вакцина CoronaVac на 96% предотвращает госпитализации при заражении коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Указано, что исследование проводилось на 128 тысячах медицинских работников в Индонезии, которых прививали от COVID-19 вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech с января по март 2021 года. Выяснилось, что эта вакцина имеет эффективность 98% в предотвращении смерти, 96% в госпитализации и 94% в симптоматической болезни. В Минздраве напоминают, что CoronaVac — это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивен, "обезврежен" вирус, организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Известно, что 1 июня 2021 Всемирная организация здравоохранения одобрила ее для экстренного применения. По последним данным, Украина получила 5677756 доз вакцины CoronaVac / Sinovac Biotech. Да. почти 1180000 Украинский уже привились этой вакциной. Стоит отметить, недавно в Индонезии выступили с заявлением о вакцинации медиков препаратом Moderna после полного курса прививки вакциной CoronaVac Там с около 1000 погибших медицинских работников, более десяти человек были полностью вакцинированы препаратом CoronaVac.