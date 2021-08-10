Злата Огневич с головой окунулась в водоворот любовных переживаний, ведь она — новая "Холостячка". Певица и сама не ожидала, что сможет … влюбиться, причем, не в одной-единтвенного, а раз в нескольких. Имена первых участников реалити уже известны, но сложится у них со знаменитой красавицей? А вот как будут складываться отношения артистки и претендентов на ее сердце, украинцы узнают уже этой осенью. Накануне старта нового сезона Злата решила поделиться интересными фактами о себе, о чем рассказала сайта канала "СТБ". Например, Злата призналась, что ей нравиться плавания, а также экстрим. "Когда отдыхала в Таиланде, я пробовала" полет Гиббона ". Тебя надевают такую конструкцию с эластичной веревкой, и ты летаешь над пропастью. Это очень интересно, просто адреналин зашкаливает. Еще мечтаю прыгнуть с парашютом", — призналась она. Кроме певческого таланта, певица обладает еще одним весьма поразительным умением. Она способна … копировать голоса, причем как мужские, так и женские. "Даже животных, птиц, лягушек, кур, лошадей. То есть, все, что я слышала, мне надо было разложить на молекулы и скопировать. Об этом мало кто знает. Только моя семья и друзья", — поделилась личным секретом звезда.

В Злата Огневич немало скрытых талантов (фото: instagram.com/zlata.ognevich) У Златы очень ценная утренняя привычка, которая задает тон всему дню — она приучила себя улыбаться после пробуждения. Причем, делает это даже тогда, когда совершенно нет ни желания, ни настроения. "Эта искусственная улыбка запускает хорошие процессы в организме. Этому меня научила один человек, который занимается йогой и медитациями", — рассказала певица. Артистка не остается в стороне от социальных проблем. Она убеждена, что в современно мире абстрагироваться от таких актуальных тем просто невозможно: гендерное неравенство, защита женщин, социальные темы, касающиеся детей и родителей, свободы человека, право человека на свое мнение, на свою собственную жизнь. Звезда проговорилась о свидании на проекте. "Я кроссворды точно не хочу разгадывать на свидании, это мне неинтересно. Хочу экстремальное свидание с романтическим завершением", — рассказала она. Напомним, что ранее Злата Огневич перечислила основные признаки того, что человек движется в правильно направлении.