В Украину доставили оригинал Конституции Пилипа Орлика. Она уже находится на территории страны.

Эту информацию уже подтвердили в Офисе президента.

«Сегодня она уже будет доставлена в Софию Киевскую, где Конституцию выставят для просмотра», — уточнили в ОП.

В то же время, представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря также сообщила в соцсетях, что Конституция уже в Украине.

«Ожидаем экспонирования ко Дню Независимости», — написала она.

По словам Совгири, три копии Конституции, переданы Швецией, уже экспонируются в Украине: в парламенте и Офисе президента.

Третья копия будет передана в Конституционный суд после его реформирования.