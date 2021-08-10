В Украину доставили оригинал Конституции Пилипа Орлика. Она уже находится на территории страны.
Эту информацию уже подтвердили в Офисе президента.
«Сегодня она уже будет доставлена в Софию Киевскую, где Конституцию выставят для просмотра», — уточнили в ОП.
В то же время, представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря также сообщила в соцсетях, что Конституция уже в Украине.
«Ожидаем экспонирования ко Дню Независимости», — написала она.
По словам Совгири, три копии Конституции, переданы Швецией, уже экспонируются в Украине: в парламенте и Офисе президента.
Третья копия будет передана в Конституционный суд после его реформирования.