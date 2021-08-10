В Украину доставили оригинал Конституции Пилипа Орлика. Он уже находится на территории страны. Эту информацию РБК-Украина подтвердили в Офисе президента. "Сегодня она уже будет доставлена в Софию Киевскую, где Конституцию выставят для просмотра", — уточнили в ОП. В то же время, представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря также сообщила в соцсетях, что Конституция уже в Украине. "Ожидаем экспонирования ко Дню Независимости", — написала она. По словам Совгир, три копии Конституции, переданы Швецией, уже экспонируются в Украине: в парламенте и Офисе президента. Третья копия будет передана в Конституционный суд после его реформирования. новость дополняется