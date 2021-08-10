Обойдя Facebook, TikTok стал самым популярным приложением в мире. Пандемия коронавируса положительно повлияла на увеличение загрузки китайской социальной сети. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia.

Скорее всего то, что именно самоизоляция из-за пандемии коронавируса положительно повлияла на увеличение загрузки приложения, поскольку TikTok стал популярным не только среди подростков, но и даже среди пожилых людей.

Важную роль сыграло и то, что Соединенные Штаты Америки прекратили преследовать социальную сеть, а это, в свою очередь, увеличило количество загрузок среди американских пользователей.

Фото: TikTok стал самым популярным приложением в мире (Nikkei Asia)