Минсоцполитики подготовило проект постановления Кабинета министров о ежемесячной компенсационной выплаты по 300 гривен пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет. Планируется начать выплаты с 1 октября 2022 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект документа, обнародованный на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ). "Ежемесячная компенсационная выплата лицам, достигшим возраста 70 лет после 1 октября 2022, устанавливается и выплачивается с даты достижения ими указанного возраста", — говорится в документе. Кроме того, планируется ежегодная индексация таких доплат пенсионерам. Документом предусмотрено, что начиная с 2023 размер ежемесячной компенсационной выплаты ежегодно с 1 марта повышается на коэффициент увеличения, который определяется Кабмином с одновременным определением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы. Каждый последующий перерасчет в связи с увеличением ежемесячной компенсационной выплаты производится с учетом увеличенного в предыдущие годы размера ежемесячной компенсационной выплаты. Напомним, с 1 октября 2021 состоится установления выплаты до 400 грн лицам, которым исполнилось от 75 до 80 лет. Ранее планировалось, что такие выплаты начнутся с 1 июля, однако правительство решило отложить выплаты на конец года. С 2020 году в Украине выплачивают по 500 гривен пенсионерам в возрасте более 80 лет.