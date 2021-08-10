Во вторник, 10 августа, за голову Харьковского областного совета Артура Товмасян внесли залог в размере почти 3 млн гривен. Его подозревают в получении взятки в размере более 1 млн гривен. Об этом РБК-Украина сказала представитель Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Олеся Чемерис. "Сегодня за голову Харьковского облсовета залог внесен в размере 2996400 гривен. Залог внесла лицо, фамилия которой мы не можем разглашать", — рассказала Чемерис. Напомним, 4 августа Артуру Товмасян вручили подозрение о получении взятки в размере более 1 млн гривен. Отметим, до этого в рамках этого дела подозрение получил первый заместитель председателя Харьковского облсовета. Его арестовали, но он вышел из изолятора под залог. Также правоохранители арестовали сообщника первого заместителя председателя Харьковского облсовета.