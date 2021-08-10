Аргентинский футболист, бывший игрок клуба "Барселона" Лионель Месси станет игроком ПСЖ (Пари Сен-Жермен). После медицинского обследования, плеймейкер подпишет контракт с французской командой. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Lequipe.

Сейчас Месси ожидает самолет, который отправит его в Париж. После медицинского обследования, в конце рабочего дня футболист подпишет контракт с ПСЖ и станет игроком команды на следующие два года.

Прессконференции относительно перехода в новый клуб ожидается уже в эту среду.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что аргентинский футболист Лионель Месси принял решение покинуть клуб "Барселона". Также РБК-Украина сообщало о том, что директор клуба "Барселона" сделал последнее предложение футболисту, чтобы убедить его остаться в команде