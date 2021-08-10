Государственная служба статистики составила портрет среднестатистического украинца. Данные получены в ходе выборочного обследования условий жизни домохозяйств.Рост

Средний рост украинца в возрасте от 18 лет составляет 169 см (женщины — 164 см, мужчины — 175 см).Вес

Средний вес составляет 75 кг (женщины — 71 кг, мужчины — 80 кг).

При этом большой процент людей имеют проблемы с весом: пониженную массу тела имеют 1,2% украинцев, нормальную массу тела — 42,4%, избыточную массу тела — 39,9%, ожирение — 16,0%, крайнее ожирение — 0,5%.Образование

Доля населения в возрасте 25 лет и старше, имеющего уровень образования не ниже первого (бакалаврского) уровня высшего образования (базовое высшее), составляет 29,7%. Средняя продолжительность обучения лиц в возрасте 25 лет и старше составляет 12,4 лет.

Опрос Центра Разумкова показал, что 68% украинцы доверяют Вооруженным силам Украины, 64% — волонтерам и церкви (63,5%). Меньше всего украинцы доверяют российским СМИ, чиновникам, Верховной Раде и судам.

Как сообщалось ранее, две трети украинцев (67,1%) считают себя бедняками, 31,9% говорят, что они не бедны, но и не средний класс. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств за 2020 год Государственной службы статистики.

А данные опроса Research & Branding Group показывают, что подавляющее большинство (81%) украинцев считают себя патриотами. При этом каждый десятый (12%) не любит свою страну.