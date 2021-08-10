Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело из-за убийства заключенных в колонии на оккупированной территории Донбасса. Речь идет об убийстве трех украинских граждан в Кировской исправительной колонии №33 на территории ОРДЛО. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области. Украинские правоохранители установили, что 6 августа этого года в колонии на оккупированной территории Донецкой области неизвестные убили нескольких осужденных. "Один из погибших — 42-летний чемпион Украины по дзюдо, осужденный в 2010 году за убийство 18-летнего парня. Сведения о другом убитого устанавливаются, а информация об убийстве третьего осужденного сейчас проверяется", — рассказали в прокуратуре. Прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту умышленного убийства двух или более лиц — п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Напомним, украинская делегация хочет вынести ситуацию с убийством узников в ОРДЛО на заседание Трехсторонней контактной группы. Кроме того, в украинской делегации в ТКГ назвали одну из возможных причин убийства заключенных.