Прокуратура заочно сообщила о подозрении в государственной измене бывший судьи Апелляционного суда Луганской области. Она входила в состав группы, которая разрабатывала "законодательство" для "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора. По данным следствия, екссуддя в 2014 году изменила присяге на верность народу Украины и вошла в состав рабочей группы так называемой "Народного совета ЛНР". Ее задачей была разработка "собственного законодательства". Подозреваемая принимала участие в разработке "Гражданского кодекса", "Гражданского процессуального кодекса", "Земельного Кодекса" и "Семейного кодекса". "Они были переданы в" Народную Раду ЛНР "и опубликованы с целью легализации на временно оккупированной территории", — уточнили в прокуратуре. Кроме того, в 2018 году гражданка Украины занимала должность "судьи", а в дальнейшем стала "заместителем Председателя Верховного Суда ЛНР". В составе незаконно созданной судовой системы подозреваемая до настоящего времени способствует представителям оккупационной власти, осуществляя "правосудие" от имени пророссийских наемников и принимает "судебные решения", противоречащие принципам Конституции и законодательным актам Украины, нарушая права людей, проживающих на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области. Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск и обращения с ходатайством в суд для проведения специального досудебного расследования.

Фото: прокуратура сообщила о подозрении в госизмене экс-судьи Луганской области (gp.gov.ua)