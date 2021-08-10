Настя Каменских сейчас отдыхает в Хорватии в компании любимого мужчины Потапа, своей и его мамы, а также лучшей подруги. Компания весело проводит время, гуляя по живописным городкам и изучая побережья на яхте. При этом певица рассказала, что не очень умеет расслабляться. В своем Instagram звезда поделилась яркими фото и откровенным признанием о себе. Настя запечатлена во время морской прогулки в ярком летнем образе. На ней — яркий топ горчичного оттенка, который она завязала под грудью, а также длинная белая юбка с завышенной талией. Завершают лук массивные солнцезащитные очки и терракотовая помада.

Настя Каменских рассказала, как расслабляется на отдыхе в Хорватии (фото: instagram.com/kamenskux) Исполнительница поделилась, что ей пришлось учиться расслабляться, и рассказала о своих успехах на этом поприще в Хорватии. "Я не умею расслабляться. Мне приходится этому учиться. И у меня уже есть успехи — это бесконечные реки вина, несколько лишних килограммов и безграничный смех. Что же, осталось теперь найти в этом всем баланс и свою идеальную середину", — отметила Каменских. Фоловеры оставили певице немало комплиментов и отметили, что ее способ расслабления не такой уж и плохой. Ну так вы судя по вашему тексту — отлично расслабляетесь! Вино и смех. Все как надо! Роскошная женщина На этом фото прекрасно все, а вы Настенька на правильном пути и займитесь танцами, это очень расслабляет Умница, так и надо, давать себе расслабиться и полностью отключиться от реальности У вас замечательная фигура, о ней миллионы мечтают, поэтому вам давно уже можно расслабиться Красавица Настроение передается даже через фото Настя, вы такая красивая, причем красота абсолютно естественная! А волосы которое шикарное Просто красавица! Учусь у Вас фотографироваться Напомним, ранее Потап признался в любви своей королеве Каменских и показал романтическое фото с женой.