Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что в Украине стоит разместить подразделения армии США и развернуть системы ПВО.

Соответствующее заявление он сделал на встрече с руководителем Jamestown Foundation Гленом Говардом. По его мнению, этот шаг станет ответом на угрозу размещения Россией ядерного оружия в Крыму.

Чиновник считает, что РФ намерена сделать из полуострова Крым военную базу, которая станет стартовой площадкой для множества военных операций, в том числе в Африке, Балканах, Ближнем Востоке.

Резников подчеркнул, что РФ «де-факто уже оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, сделав из него военную территорию».

«Мы особенно обеспокоены действиями России, которые направлены на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия», — подчеркнул вице-премьер.

Также он призвал вернуться к вопросу «Северного потока-2» и отметил, что проект ставит под угрозу безопасность стран Балтии.

«Это почти гарантированная эскалация, а для остальной части Европы — тотальная зависимость в будущем и гарантированный шантаж», — подытожил чиновник.

Как мы уже рассказывали ранее, Владимир Путин отчетливо дал понять, что ждет когда в Украине произойдет восстание, чтобы масштабно атаковать нашу страну.

Кроме того, Россия может напасть на Украину в сентябре, когда у наших границ будут проходить масштабные учения «Запад-2021».