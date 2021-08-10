Президент России Владимир Путин отчетливо дал понять, что ждет когда в Украине произойдет восстание, чтобы масштабно атаковать нашу страну.

Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» экс-советник Путина Андрей Илларионов:

«Что касается того, может ли быть массовое вторжение российских регулярных войск в Украину. Да, может. Прежде всего Путину хотелось бы, чтобы в Украине произошло что-то типа Майдана, восстания, движения со стороны украинских граждан. В упомянутой статье Путина он четыре раза говорит о миллионах украинцев, которым надоело, которые устали, должны встать, взяться за оружие и свергнуть нынешнюю власть. Он неслучайно это говорил и писал, он посылал сигналы для поднятия мятежа. Он подает сигнал пятой колонне для поднятия мятежа».

Если такое произойдет, считает он, то для подкрепления такого мятежа можно было бы вводить российские регулярные вооруженные силы.

«Сама по себе вероятность вторжения без такого восстания меньше, чем в случае такого сценария. По крайней мере вся статья Путина про «один народ» и опрос общественного мнения с 40%, которые вызвали невероятное воодушевление в Москве, показывают, что на этот момент такой сценарий является одним из ведущих. Если это происходит, то наступление с юга является наиболее вероятным: по всем опросам, наибольшее количество людей, которые отвечали положительно на вопрос о «едином народе», находится в южных областях Украины», — отметил экс-советник Путина.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава штаба АТО генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Россия может напасть на Украину в сентябре, когда у наших границ будут проходить масштабные учения «Запад-2021», но пока что российский президент Владимир Путин ждет результатов переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Напомним, накануне встречи с Байденом Владимир Зеленский встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая посетит Украину 22 августа.