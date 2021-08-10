В понедельник, 9 августа, Россия подала в Международный Суд ООН контр-меморандум против Украины в деле о войне в Донбассе и оккупацию Крыма. Инициатором дела является украинская сторона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины. "В своем меморандуме, представленном 12 июня 2018, Украина утверждает, что РФ систематически нарушает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в ноябре 2019 Международный суд ООН принял решение, которым отверг все предварительные возражения РФ о наличии у суда юрисдикции. При этом суд постановил рассматривать претензии Украины по существу и, соответственно, приказал России предоставить объяснения по существу заявленных Украиной требований. "Российская Федерация стала первым государством за всю историю существования международного суда ООН, обязана предоставить объяснения по существу заявленных претензий относительно нарушений двух конвенций", — говорится в сообщении. В контр-меморандуме Россия отрицает финансирование террористов на Донбассе и снабжения им оружия. Кроме того, РФ хочет обжаловать доводы Украины о том, что Россия проводила кампании культурного уничтожения сообществ крымских татар и украинский с момента оккупации Крыма. «Не возникает сомнений, что все ответы и аргументы, заявленные Россией в ее контр-меморандуме, будут признаны судом необоснованными", — говорится в сообщении МИД. В ведомстве добавили, что Украина и в дальнейшем будет активно работать и отстаивать свою позицию в рамках судебного процесса в Международном суде ООН о нарушении Россией двух конвенций.