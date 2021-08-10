11 августа православные отмечают Рождество Николая Чудотворца. Народное название праздника — Николай Осенний или Туманник.Zavtra напоминает, что Рождество Николая Чудотворца важный церковный праздник, в этот день принято посещать церковную службу.

Рождество Николая Чудотворца — история праздника

Согласно преданию Николай Угодник родился в 270 году в состоятельной семье христиан в Патаре — греческом городе-колонии. С ранних лет он изъявил желание служить Богу, был чтецом. Будучи обеспеченным, он всегда помогал бедным, а потеряв родителей и вовсе раздал свое наследство, чтобы полностью посвятить жизнь вере и остаться при храме.

Сначала Николай Чудотворец служил священником в церкви, где настоятелем был его родной дядя. Затем получил чин епископа в Мире. Прихожане приняли нового епископа, ценили его за доброту и отзывчивость, мягкий и справедливый характер. Кроме того, он прославился созданием чудес — молитвенно спас Миры от голода, воскрешал моряков после катастроф, освобождал из тюрем незаконно осужденных.Церковный календарь 2021: какие праздники отмечать в августе

Николай Чудотворец умер в 350-х годах и был похоронен при храме Мир Ликийских. Его тело мироточила, рядом с ним исцелялись больные. Впоследствии мощи перенесли в итальянское город Бари и в связи с этим установили базилика, где хранится ковчег по имени святого. Часть мощей также сохраняется в Венеции, часть осталась в Мирах.

Николай Чудотворец (Святой Николай) популярный в народе. Ему молятся путешественники, страдающих от голода или болезней, которые ищут средства к существованию или покровителя-защитника, желающие мира, исполнение желания, установление добра. Считается, что Святой Николай покровитель детей (это он приносит подарки детям в декабре).

Что можно и чего нельзя делать 11 августа

Можно есть мясо, яйца, молочные продукты, рыбу. В этот день нужно молитвенно обратиться к святителю, постараться зайти в храм. В церкви перед утренней службой можно молебен Николаю за здравие.

Принято: жертвовать деньги, одежду, отдавать долги.

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, заниматься стиркой, глажкой и уборкой, давать в долг.

Приметы 11 августа

Если утро выдалось туманным, то овес и ячмень дадут богатый урожай. Если туман стоит весь день — остерегайся гибели пчел, такая погода вредна для медоносных насекомых. Если второй раз зеленеет овес — осень ждет дождливая. И, наоборот, осень будет теплой, если утром 11 августа не похолодало и не ощущаются заморозки.