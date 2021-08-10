Служба безопасности Украины заблокировала деятельность так называемой спецслужбы «ЛНР» на территории, подконтрольной Киеву. Шпионы планировали осуществить ряд терактов в Украине, в том числе подорвать сотрудника СБУ.

Подробности сообщает пресс-центр силового ведомства.

СБУ удалось выйти на злоумышленника, который занимался вербовкой украинцев на прифронтовой территории. Им оказался 27-летний житель Северодонецка, который вступил в ряды так называемой «спецслужбы ЛНР» в 2018 году. Он имеет паспорта псевдореспублики и гражданина РФ.

По заданию кураторов из России злоумышленник сформировал агентурную сеть, преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ. Вербовку осуществлял, используя шантаж и психологическое давление. Кроме того, он угрожал физической расправой родными, а также незаконным лишением имущества, которое находится на временно оккупированной территории.

29 июля «разведчик ЛНР» заминировал служебный автомобиль сотрудника СБУ в Луганской области. Трагедии удалось избежать, а завербованных агентов — выявить.

https://www.youtube.com/watch?v=ruDf_SWhHbE&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=C4Dy_htOyp8&t=1s

Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможную причастность Службы безопасности к похищению бывшего судьи Николая Чауса.

Департамент военной контрразведки СБУ в Ровенской области разоблачил украинского военнослужащего, который занимался сбором разведывательных данных для военной разведки РФ. Российские спецслужбы интересовала информация мобилизационного характера.