Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила одна из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога. Оно действовало в городе 10 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ. В группировку входили местные жители, которых неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. Преступная группа имела четкую иерархию и суровую внутреннюю дисциплину. Отличалась особой жестокостью методов силового "воздействия". Возглавлял группировку криминальный авторитет, который уже более 10 лет известен в криминальных кругах как "смотрящий" за городом. По предварительным данным следствия, злоумышленники "специализировались" на "крышевании» бизнеса, уборке "общака" и вымогательстве несуществующих долгов. В случае отказа "должников" платить за "обязательствами", к ним применялась тактика запугивания. Угрожали физической расправой и нанесением вреда личному имуществу. Правоохранители задержали главаря и четырех активных членов преступной группировки во время получения очередного "транша" несуществующего долга. 30000 долларов передал злоумышленникам один из местных бизнесменов в обмен на собственный покой. В ходе обысков по месту жительства злоумышленников изъято большие суммы денег, вероятно полученные преступным путем, огнестрельное оружие, паспорта иностранных государств, в том числе РФ. В рамках уголовного производства четырем участникам группировки сообщено о подозрении по ст. 255-1 (распространение преступного воздействия) и ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проверяется информация о причастности к деятельности группировки представителей силовых структур и органов власти.