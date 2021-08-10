Симптомы заражения коронавирусом штамма Дельта отличаются от уже известных. Их можно спутать с сезонной аллергией.

О том, как распознать Дельту, рассказал врач из штата Луизиана в США Джо Кантер, пишет The Sun.

По его словам, Дельта все еще проявляется с классическими симптомами COVID-19 (кашель, одышка, лихорадка), но другие его симптомы можно ошибочно принять за простуду или аллергию:

«У вас могут быть относительно легкие симптомы, которые вы можете легко спутать с аллергией или чем-то, чем вы заразились от своего ребенка, который находится в детском саду, и так далее».

Кантер посоветовал обследоваться и ограничить контакты с другими людьми, если у вас есть какие-либо симптомы: боль в горле, насморк, заложенность носовых пазух и так далее.

Интересно также и то, что вакцинированные люди, которые получили положительный результат на COVID-19, чаще сообщали о чихании как о симптоме по сравнению с людьми без прививки.

Как сообщалось ранее, в Украине будут награждать семейных врачей для активного привлечения пациентов к процессу вакцинации от COVID-19.

Известные инфекционисты выступили против массовой вакцинации людей, которые уже переболели COVID-19.

