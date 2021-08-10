В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 10 августа — во многих областях сегодня пройдут дожди с грозами.

Осадков не будет только в Луцке, Ровно, Одессе, Кропивницком.

«10 августа в юго-восточной части грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). 10 августа в восточных, Сумской, Киевской, Черновицкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности», — предупредили синоптики.

Температура воздуха 24-26 градусов на западе, в центре и на севере 28-30, на юге и востоке 30-32 градуса.

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